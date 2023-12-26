صحيفة عبرية تكشف عن سبب زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي إلى واشنطن

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إلى واشنطن ولقائه مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض هو محاولة فهم سبب التأخير في شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

ووفقا للصحيفة، سيجتمع ديرمر مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية من أجل معرفة الأمر، حيث سيطرح الشعور الإسرائيلي بأن الطلبات يتم الرد عليها بمعدل أبطأ. من ذي قبل.

وتؤكد مصادر سياسية إسرائيلية أنه ليس من المؤكد على الإطلاق أن الأميركيين يؤخرون شحنات الأسلحة، وأن هناك احتمال أن يكون ذلك مجرد انطباع إسرائيلي.

وتشير هذه إلى أن الأمر قد يكون مجرد تأخيرات فنية، أو عطلة نهاية العام، هي التي تبطئ الوتيرة - وليس نزاعاً جوهرياً مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يلتقي ديرمر، من بين آخرين، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي وقت سابق، زعم مصادر أمنية في إسرائيلي أن " الضغوط الأميركية ليست هي التي أدت إلى انخفاض عدد التفجيرات في غزة، بل الاعتبارات الأمنية والأسباب العملياتية كالخوف من إلحاق الأذى بالرهائن والقوات العاملة في غزة".