الهلال الأحمر.. إدخال 151 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبر رفح

استمر الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية من الغذائية والمستلزمات الطبية الى قطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري ، لدعم الفلسطينيين بكل مسارات المساعدات بما فيها نقل الجرحى وإدخال مزدوجي الجنسية للسفر إلى بلادهم .

151 شاحنة :

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، انه تم إدخال 151 شاحنة مساعدات، عبر بوابة معبر رفح البري في تجاه منفذ العوجة وينفذ كرم أبو سالم كي تخضع للتفتيش قبل إعادة إدخالها إلى قطاع غزة .

وقال ، إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من الوقود وغاز الطهي والمساعدات الغذائية والإنسانية والطبية والأدوية والخيام والبطاطين ومستلزمات المستشفيات الميدانية.

وكان الهلال الاحمر الفلسطيني، أعلن اليوم، وبلغ اجمال الشاحنات التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني 4670 شاحنة مساعدات إنسانية منذ 21 أكتوبر الماضي من خلال معبر رفح البري.

كما تم عبور19جريح فلسطيني العلاج في المستشفيات المصرية.

