وكيل تعليم شمال سيناء يطمئن على أخر الاستعدادات للمشاركة في مسابقة العلوم

استعرض حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شمال سيناء، اليوم الثلاثاء ، مع توجيه عام العلوم بالمديرية ، الأجهزة المشاركه في مسابقة مجال العلوم للطلاب الوافدين في المراحل التعليمية المختلفة "التعليم الأساسي، والثانوي"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



ثلاث تجارب:

وأفاد زغلول الشريف موجه العلوم ، بأن المحافظة ستشارك في المسابقة بثلاث تجارب هي: جهاز البيت الذكي باستخدام تقنية الإبتكارات التكنولوجية " الميكاترونكس" بترشيد الكهرباء والماء.

وجهاز استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

و جهاز استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه.

حضر اللقاء زغلول الشريف موجه عام العلوم ، وإبراهيم المالح موجه أول فيزياء ، و عبد العزيز مجدي عبد العزيز موجه أول چيولوجيا .

