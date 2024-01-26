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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في غرفة المكياج.. ظهور لافت لـ ندى الكامل

ندي الكامل
ندي الكامل

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت طليقة الفشاوى، باطلالة كاجوال داخل غرفة المكياج  وهي تضع تصفف شعرها وتضع مساحيق التجميل، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتتميز طليقة أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

من هي ندى الكامل 

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول زوج ندي الكامل 

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية، كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتليفزيون.

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_٢٢١١٣٨
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IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_٢١٣٣٣٥
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IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_٢١٣٣١٤
IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_١٤٢٦٠٧
IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_١٤٢٦٠٧
IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_١٤٢٥٠٦
IMG_٢٠٢٤٠١٢٥_١٤٢٥٠٦

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