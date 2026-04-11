شريف عرفة ومنة عرفة في عزاء عبد الحميد التوني

شهد مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، اليوم، مراسم عزاء مدير التصوير الراحل عبد الحميد التوني، في أجواء يسودها الحزن والتأثر، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما والإعلام الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد.

وكان من بين الحضور المخرج الكبير شريف عرفة والفنانة الشابة منة عرفة، حيث لفت ظهورهما الأنظار داخل العزاء، وقد بدت عليهما علامات الحزن الشديد على رحيل مدير التصوير الراحل عبد الحميد التوني، أحد الأسماء البارزة التي ساهمت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.



وحرص الحضور على تقديم الدعم والمواساة لأفراد أسرة الفقيد، مستذكرين مسيرته الفنية وما قدمه من إسهامات مميزة في مجال التصوير السينمائي، والتي تركت بصمة واضحة في عدد من الأعمال الفنية.

كما تحوّل العزاء إلى حالة من التقدير لمسيرة الراحل المهنية، حيث عبّر عدد من الحاضرين عن حزنهم لفقدان قامة فنية كان لها دور مهم في دعم صناعة السينما المصرية.

ويُذكر أن مراسم العزاء أُقيمت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور واسع من الفنانين وأصدقاء الراحل، في وداع مؤثر يليق بمسيرته الفنية الطويلة.



