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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شذى حسون تعبر عن معاناة الحب بأغنيتها الجديدة "كان واضح"

شذى حسون
شذى حسون

صدرت أحدث أغنيات المطربة العراقية شذى حسون بعنوان "كان واضح" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

جاءت أغنية "كان واضح" باللهجة الخليجية، وتُعد ثاني أغنات شذى حسون باللهجة الخليجية في العام الجديد ٢٠٢٤ بعد أغنية "ما خذاك الوقت" التي صدرت قبل شهر.

أغنية "كان واضح" من اللون الغنائي الدارمي، وتناولت معاناة الحبيبة مع شريكها الذي عمل على تدمير العلاقة من خلال إنفعالاته وتصرفاته المُدمرة للحب.

وصدرت أغنية "كان واضح" على طريقة الفيديو كليب وتم تصويره في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

وحملت أغنية "كان واضح" كلمات سمر البحرينية والحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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من جهة ثانية، تواصل شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، حيث أضافت مؤخراً أغنية للألبوم بعنوان “دلع دلع”.

وتتعاون شذى حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها  في مصر خلال المرحلة القادمة.

العراقية شذى حسون اللهجة الخليجية المخرج عادل سرحان المخرجة بتول عرفة المطربة العراقية شذى حسون

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