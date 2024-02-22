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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين وزارتى الدفاع والتضامن لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة

صدى البلد

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء أح هانى محمود منصور مدير الإشارة بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة NAS.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين وزارة الدفاع ممثلة فى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين وزارة التضامن الإجتماعى لتطوير شبكات الإتصالات والمعلومات بالوزارة والجهات التابعة لها ، وذلك لبناء منظومة لإدارة الطوارئ والإغاثة لتحقيق التكامل مع النموذج الوطنى المصرى لإدارة الطوارئ الجارى تنفيذه حالياً.

بالإضافة إلى العمليات والتشغيل والتحكم وتحديد أولويات العمل بما يمكن الوزارة من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لبناء مصر الرقمية.

وزيرة التضامن

من جانبها أعربت وزيرة التضامن الإجتماعى عن سعادتها بهذه الشراكة التى تأتى فى إطار التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى الذى تشهده مؤسسات الدولة ، مشيدة بجهود إدارة الإشارة فى هذا الإطار.

الأمن المجتمعي

وأكدت وزيرة التضامن أن الأمن المجتمعى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى ، حيث تخدم وزارة التضامن الإجتماعى العديد من الملفات الهامة المرتبطة بالمواطن المصرى ، مشيرة إلى الإهتمام بنظم الحوكمة لتطوير الآداء بالمشروعات والكيانات التابعة لها مثل الهلال الأحمر المصرى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومراكز الإغاثة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية وضرورة الربط بينها لخدمة المواطنين .

وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هى شبكة لاسلكية وطنية تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمينية متعددة وتوفر جميع الإتصالات الحديثة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة لتقديم هذه الخدمات بكفاءة والقدرة المطلوبة المتوافقة مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وزيرة التضامن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وزارة الدفاع الهلال الأحمر القوات المسلحة

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