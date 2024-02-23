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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأيام البيض لشهر شعبان .. فضلها وأعمالها وحكم صيامها متفرقة

صدى البلد

الأيام البيض لشهر شعبان اليوم الجمعة 23 فبراير أول يوم فى الأيام البيض لشهر شعبان، وأصبح الأيام البيض لشهر شعبان محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويبحث الكثيرون عن الأيام البيض لشهر شعبان لينالوا ثوابها من الصيام، وهما ثلاثة أيام من كل شهر هجري.

الأيام البيض لشهر لشعبان

يبحث كثير من الصائمين عن الأيام البيض لشهر شعبان وفيما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فلا تترك شهر شعبان يمر دون أن تصوم الأيام البيض أو أن تصوم ليلة النصف منه أو أي يوم فيه فشهر شعبان فيه نفحات من اغتنامها غير الله بها حياته، وبما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

الأيام البيض لشهر شعبان 

1-الجمعة 23 فبراير 2024 م- 13 شعبان 1445 هـ

2-السبت 24 فبراير 2024 م - 14 شعبان 1445 هـ.

3-الأحد 25 فبراير 2024 م- 15 شعبان 1445 هـ، يوافق يوم النصف من شعبان.

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الأيام البيض لشهر شعبان 
تشمل أيام الصيام المستحبة في الشهور القمرية صيام الأيام البيض في شهر شعبان، وهو لفظ يطلق على الثلاثة أيام القمرية من شهر شعبان وهي أيام 13 و14 و15،  ويستحب الصيام فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، ولا يدرك الكثيرون أن مسمى الأيام البيض على الأيام الثلاثة من كل شهر من الشهور الهجرية، بالإضافة إلى الست أيام المستحبة صيامها في شهر شوال يطلق عليها الأيام البيض أيضا.

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صيام الأيام البيض فى شعبان 

ومن أيام الصيام بخلاف صيام الأيام البيض من شهر شعبان، نجد أن السنة كشفت عن استحباب أيام عديدة من هذا الشهر إلا أنها نهت عن صيام يوم الشك فقط، والصيام معناه في اللغة الإمساك، حيث ورد ذلك في القران الكريم في قوله تعالى: (إني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا)، ومعنى الصيام في الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع وجود النية.

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