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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسببوا في بكائه وضحكه.. ماذا تمنى البريطانيون للملك تشارلز؟..فيديو

تسببت في بكائه وضحكه..
تسببت في بكائه وضحكه.. ماذا تلقي الملك تشارلز من البريطانيين

أظهر مقطع فيديو ومجموعة من الصور التي نشرها قصر باكنجهام، المشاعر المؤثرة للملك تشارلز الثالث من ضحك وبكاء  بعد تشخيص إصابته بالسرطان. 

ظهر الملك تشارلز في المقاطع المصورة يقرأ بطاقات أرسلها له المواطنون يتمنون له فيها الشفاء ، وفقًا لتقرير صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت. 

وأثناء قراءته إحدي البطاقات، ضحك الملك تشارلز على بطاقة تحتوي على كلب يرتدي طوقا بيطريا ومكتوب عليها عبارة: "على الأقل ليس عليك ارتداء مخروط!". 

تشارلز الثالث 

وقال مساعدون إن البطاقة الكبيرة التي تبلغ قيمتها 6.29 جنيهًا إسترلينيًا، والتي أصدرتها شركة بريطانية عبر الإنترنت، "أثارت الكثير من البهجة الملكية".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مرسلها، لكن الملك كان يمتلك دائمًا كلابًا.

كما تأثر الملك تشارلز بالدموع في بعض المراسلات. 

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وأشار الملك في اجتماع مع رئيس الوزراء، ريشي سوناك يوم الخميس، إلى أن العديد من الباطاقات جعلته يبكي.

وخضع الشهر الماضي لعملية جراحية لعلاج تضخم البروستاتا الحميد والتي اكتشف خلالها الأطباء حالة غير ذات صلة تثير قلقهم.

وأظهرت الاختبارات لاحقا أنه سرطان، لكت قصر باكنجهام أكد أنه ليس سرطان البروستاتا، لكنه لم يصدر مزيدا من التفاصيل حول حالة الملك البريطاني.

 

 

مقطع فيديو قصر باكنجهام للملك تشارلز الثالث كلب

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