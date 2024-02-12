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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للمرة الثانية.. الأمير هاري يعود إلى بريطانيا لتحسين علاقاته بالملك تشارلز

صدى البلد

بعد زيارته القصيرة إلى لندن لرؤية والده العاهل البريطاني الملك تشارلز عقب تشخيص إصابته بالسرطان، يستعد الأمير هاري لدخول الأراضي البريطانية مجدداً في غضون أسابيع قليلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، سيتيح هذا الحضور، الذي سيكون في شهر مايو على الأرجح، فرصة أخرى للأمير هاري لتحسين علاقاته مع العائلة المالكة بعد زيارته العابرة التي شابتها آراء متباينة.

ويقال إن الملك تشارلز تأثر بلفتة ابنه الكريمة بمجيئه من أمريكا، إلا أن آخرين يرون أن الزيارة القصيرة لم تسفر سوى عن إثارة المزيد من الجدل.

في سياق متصل، تقدمت الحكومة البريطانية مؤخرًا بعرض بملايين الجنيهات لاستضافة ألعاب "إنفيكتوس" في مدينة برمنغهام عام 2027.

وفي تعليق له، صرح جوني ميرسر، وزير شؤون المحاربين القدامى الذي يقود العرض، بأن استضافة الألعاب في المملكة المتحدة يبدو وكأنه إكمال للمسيرة، وإنهم سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالاستضافة.

الملك تشارلز الامير هاري هاري الأراضي البريطانية

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