الملك تشارلز يظهر بمعنويات عالية بعد كسر صمته بشأن تشخيصه بالسرطان

ظهر الملك تشارلز (75 عاما) بمعنويات عالية صباح اليوم أثناء حضوره قداسًا في كنيسة سانت ماري ماجدالين، بعد ساعات قليلة من كسر صمته بشأن تشخيص إصابته بالسرطان.

وربت الملكة كاميلا (76 عاما) على كتفه وهو يبتسم ويلوح لمجموعة من أكثر من 100 من المهنئين الذين تجمعوا بالقرب من الكنيسة.

وارتدى الملك معطافه البني الطويل المعتاد واستخدم مظلة كعصا للسير بوتيرته السريعة المعتادة لحضور القداس الذي أقيم الساعة 11 صباحًا في ساندرينجهام.

وتجمع الحشد للتعبير عن دعمهم للزوجين بعد تشخيص تشارلز. وقال أحد الحاضرين "بدا وكأنه يتماثل للشفاء بشكل جيد".

وفي الليلة الماضية، أعرب الملك عن "امتنانه العميق" للجمهور البريطاني على "العديد من رسائل الدعم والتمنيات الطيبة" بعد ما يقرب من أسبوع على الكشف عن خضوعه للعلاج من "نوع من السرطان".

وفي رسالة نشرها قصر ساندرينجهام، حيث يقيم منذ مغادرته عيادة لندن في 29 يناير، قال الملك إنه "يشعر بالتشجيع" لسماع أن تجربته تلهم الآخرين في جميع أنحاء البلاد لإجراء فحوصات طبية.