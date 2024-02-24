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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| فيلم "بنات ألفة" يفوز بجائزة سيزار.. ديانا حداد تصاب بألم في المعدة

أخبار الفن
أخبار الفن

 نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: فيلم بنات ألفة يفوز بجائزة سيزار.. ديانا حداد تصاب بألم في المعدة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

مخرجته دعمت غزة.. فيلم «بنات ألفة» يفوز بجائزة سيزار لأفضل وثائقي

كشف المركز الوطني للسينما والصورة في تونس، عن فوز فيلم “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي، وهي الجائزة التي تمنحها سنويا أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية منذ عام 1976، والمعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار بالولايات المتحدة.

 

بعد فوز بنات ألفة بـ جائزة السيزار.. هند صبري: سعيدة بالتكريم والمنافسة على الأوسكار

عبرت النجمة هند صبري عن سعادتها الكبيرة بفوز فيلمها التونسي  بنات ألفة بجائزة سيزار الفرنسية العالمية مؤكدة أن هذه الجائزة لها قيمة فنية وسينمائية كبيرة وأنها تعتبر الاوسكار الفرنسي وواحدة من أهم الجوائز السينمائية في العالم.

لتتواصل بهذا سلسلة الإنجازات والنجاحات العالمية التي يحققها الفيلم منذ عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

 

فترة نقاهة 3 أيام .. ديانا حداد تصاب بألم في المعدة

أصيبت الفنانة ديانا حداد بألم شديد في المعدة صباح أمس الجمعة مما اضطرها للاعتذار عن كل ارتباطاتها لثلاثة أيام حتى تنهي مدة النقاهة التي أمرها بها الأطباء.

 

شاهد.. حسين الجسمي يختتم بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان 2024

اختتم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاركته بالنسخة الـ 24 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقدم خلال الحفل أغنية أعدها خصيصاً بعنوان "دوم في القمة" من كلمات عبدالله بن حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد،  في قلعة الميدان بالقرية التراثية بالمرموم في دبي، والمنقولة مباشرة عبر قناة سما دبي.

 

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

يعكف المخرج سامح عبد العزيز حاليا علي تصوير مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل " صدفة " في منطقة أبو رواش وهو منزل " ميس صدفة " التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج والمنطقة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث المسلسل كما وضع جدولا زمنيا للانتهاء من تصويرها حتي يتمكن من تقفيل الحلقات الاولي للمسلسل والذي يعرض خلال شهر رمضان علي إحدي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

تذاكر حفل عمرو دياب في أبوظبي توشك على النفاد

أعلن الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن اقتراب نفاد تذاكر حفلته المرتقبة في أبوظبي 2 مارس المقبل.

 

Watch it تطرح بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين

طرحت منصة watch it، بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

 

عاصي الحلاني يرفع علم لبنان بحفله الغنائي في باريس

أحيا الفنان عاصي الحلاني، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 23 فبراير، في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح LE DOME DE PARIS ، بحضور جماهيري كبير.

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