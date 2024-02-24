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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تذاكر حفل عمرو دياب في أبوظبي توشك على النفاد

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

أعلن الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن اقتراب نفاد تذاكر حفلته المرتقبة في أبوظبي 2 مارس المقبل. 

وكتب عمرو دياب، منشورا قصيرا عبر “إنستجرام”، أعلن من خلاله أن هناك تذاكر محدودة متبقية للحجز في حفل دبي. 

ويستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ساهر له في جزيرة ياس، بمنطقة الاتحاد أرينا بـ أبوظبي، يوم 2 مارس المُقبل. 

 

عمرو دياب - ألبوم “مكانك”

كان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة، وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة. 


ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

  1. "بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.
  2. "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم.
  3. "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.
  4. "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.
  5. "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.
  6. "مكانك" كلمات تامر حسين، لحن  عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم. 
  7. "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن  عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.
  8. "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.
  9. "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.
  10. "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.
  11. "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.
  12. "المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

 

أحدث أغاني عمرو دياب

في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

وقال عمرو دياب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

 

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