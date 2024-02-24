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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مخرجته دعمت غزة.. فيلم «بنات ألفة» لـ هند صبري يفوز بجائزة سيزار

فيلم بنات ألفة
فيلم "بنات ألفة "

كشف المركز الوطني للسينما والصورة في تونس، عن فوز فيلم “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي، وهي الجائزة التي تمنحها سنويا أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية منذ عام 1976، والمعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار بالولايات المتحدة.

وحرصت مخرجة فيلم “بنات ألفة” كوثر بن هنية على إعلان تضامنها مع  غزة خلال تواجدها على المسرح لاستلام جائزة سيزار الفرنسية. 

كوثر بن هنية

وكان المركز الوطني للسينما والصورة قد أعلن، في وقت سابق، عن اختيار فيلم "بنات ألفة" للمنافسة على جائزة أوسكار  لمسابقة أفضل فيلم عالمي لفئة الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير اللغة الإنجليزية.

ترشيح فيلم بنات ألفة لـ الأوسكار

وترشح فيلم هند صبري “بنات ألفة" أو Four Daughters ضمن قائمة أفضل عمل وثائقي ضمن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024 التي أعلنت مؤخرا.

وجاءت قائمة أوسكار أفضل فيلم وثائقي كالتالي: 

  • Bobi Wine: The People's President
  • The Eternal Memory
  • Four Daughters
  • To Kill a Tiger
  • 20 Days in Mariupol

 

فيلم “بنات ألفة” 

الفيلم بطولة النجمة هند صبري، ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية، وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي. 

الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات، وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

بنات ألفة فيلم بنات ألفة كوثر بن هنية جائزة سيزار هند صبري

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