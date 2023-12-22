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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة.. "بنات ألفة" لـ كوثر بن هنية في القائمتين القصيرتين لجوائز الأوسكار

صدى البلد

 ينافس فيلم "بنات ألفة" لكوثر بن هنية في القائمتين القصيرتين لجوائز الأوسكار  في دورتها السادسة والتسعين وهي قائمة الأفلام الوثائقية وقائمة أحسن فيلم عالمي.

وكان المركز الوطني للسينما والصورة قد أعلن، في وقت سابق، عن اختيار فيلم "بنات ألفة" للمنافسة على جائزة أوسكار  لمسابقة أفضل فيلم عالمي لفئة الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير اللغة الإنقليزية.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من مارس 2024 بمسرح دولبي في هوليوود.

 

حقق الفيلم التونسي بنات ألفة إنجازا عالميا جديدا يواصل به سلسلة نجاحاته العالمية حيث استطاع الفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي وهي واحدة  من أكبر الجوائز  العالمية في السينما.


وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية.


الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من  إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.
وتم تصويره في تونس العام الماضي. 

كوثر بن هنية بنات ألفة جوائز الأوسكار

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