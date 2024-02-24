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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. حسين الجسمي يختتم بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان 2024

حسين الجسمي
حسين الجسمي

اختتم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاركته بالنسخة الـ 24 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقدم خلال الحفل أغنية أعدها خصيصاً بعنوان "دوم في القمة" من كلمات عبدالله بن حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد،  في قلعة الميدان بالقرية التراثية بالمرموم في دبي، والمنقولة مباشرة عبر قناة سما دبي.

وأعرب حسين الجسمي عن فرحه وفخره بالمشاركة المستمرة في ختام البطولة والبرنامج في كل عام، وقال عبر المنصات الرسمية الخاصة به: "نفرح ونفخر بتراثنا وفي مشاركتنا المستمرة سنويا في ختام بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان 2024 .. من إعداد وتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم في دبي".

 

حسين الجسمي - حفل صناع الأمل 2024

من جهة أخرى، يحيي الفنان حسين الجسمي حفل ختام الحدث الأكبر من نوعه للاحتفال باصحاب العطاء في الوطن العربي، والذي اكتمل العدد فيه (SOLD OUT) قبل أيام من موعد إقامته مساء يوم 25 فبراير 2024 في قاعة كوكاكولا ارينا – دبي، والذي أعد له مجموعة من المفاجآت، والذي سيقدمها خلال الاحتفالية الكبرى. 

 

أحدث أغاني حسين الجسمي

من جهة أخرى، طرح حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان  "اتاني"، متعاوناً بها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

 

أعمال حسين الجسمي - الوردة ارتاحت

من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، مجدداً من خلالها غنائه أشعار "فزاع" بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي.

وعرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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