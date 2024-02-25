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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أطمئن الجميع.. مستشار الرئيس: نتابع كل الفيروسات التنفسية.. ولا يوجد أي قلق

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، من أننا نعيش حاليا في موسم انتشار الفيروسات التنفسية، مضيفا أن الدولة تعمل على رصد كل الفيروسات لصالح المواطن المصري.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أُطمئن كل الناس أننا نتابع كل الفيروسات التنفسية، ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق، وكل الأمور جيدة في مصر.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن أزمة كورونا كانت طاحنة، وأصيب فيها الأشخاص الملايين، والوفيات أيضا كانت بالملايين، منوها بأن المصابين بالفيروس يعانون مضاعفات حتى اليوم.

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