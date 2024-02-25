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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود فوزي: رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة تجتمع مع الأمناء بشكل دوري

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطن

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ان اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من مجلس الأمناء والمقرر العام للمحور الاقتصادي، كان وديا، متابعا: رئيس الوزراء أعرب عن اهتمامه بالتطبيق العملي لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

أضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي أن رئيس الوزراء فاجأ الحضور اليوم، وقام بتسليم ضياء رشوان عددا من الوثائق.

وأكمل: الوثائق تعد ملخص كامل لما دار في جلسات الحوار الوطني في جميع محاوره، بالإضافة إلى وثيقة لخطة تنفيذية لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى والتي تضم 135 توصية، محدد فيها مدى وتوقيت وجهة التنفيذ.

أوضح أن رئيس الوزراء وافق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تجتمع مع "أمناء الحوار الوطني" دورياً كل أسبوعين، وذلك دليل على جدية الحوار الوطني.



 

الحوار الوطني المستشار محمود فوزى مجلس الأمناء مجلس الوزراء

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