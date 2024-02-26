خبيرة تغذية تنصح بكبسولات لإنقاص الوزن مرخصة من وزارة الصحة| شاهد

قالت الدكتورة سارة المهدي خبيرة التغذية، إن كبسولات "وان سليم_وان فيت_ وان بيرفيكت" تقلل من الشعور بالجوع، الكبسولات تعمل على التحكم في الشهية من خلال زيادة الشعور بالشبع.

الكبسولات تعمل على التحكم في الشهية



وأضافت سارة المهدي خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،أن كبسولات "وان سليم_وان فيت_ وان بيرفيكت" تحتوي على مادة السيليوم التي تقتل الخلية الدهنية ، و لذلك لا يتم تخزين الدهون في الجسم.



وتابعت الدكتورة سارة المهدي خبيرة التغذية، أن كبسولات "وان سليم_وان فيت_ وان بيرفيكت" مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومن هيئة وسلامة الغذاء"