قبل نهائي الكأس.. حمادة عبداللطيف: الأهلي أفضل من الزمالك نسبيًا ويتفوق دفاعيًا

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يتفوق نسبيًا على الفارس الأبيض، قبل مباراة الفريقين فى نهائي كأس مصر المقرر لها يوم 8 مارس فى السعودية.

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" النادي الأهلي أفضل نسبيًا من نادي الزمالك قبل نهائي كأس مصر ولابد أن يقوم جوميز المدير الفني الجديد للزمالك بقراءة الأهلي جيدًا.

وأضاف: "الأهلي أيضًا أقوي دفاعيًا، وأتمني أن الصفقات الجديدة خاصًة عبد الله السعيد وناصر ماهر يقدموا مستوي أفضل أمام الأهلي فى نهائي الكأس، كما أن أمامهم اختبار قوي أمام فريق الداخلية فى الدوري المصري.