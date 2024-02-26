عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهدفت 11 موقعًا

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

الملك عبدالله
الملك عبدالله

قام الجيش الأردني بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله، وفق ما ذكرت وكالة عمون.

وبحسب وكالة عمون، فقد أكدّ مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، أنّ القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء اليوم الإثنين، أكبر عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة شملت 4 إنزالات.

وقال الحياري في تصريحات صحفية عقب انتهاء مهمة الإنزال، إنّ الإنزالات الأربع ضمت 3 طائرات أردنية وواحدة فرنسية، استهدفت 11 موقعًا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

وأضاف أنّ الجهود الأردنية مستمرة وعمليات الإنزال القادم ستشهد تعاونا موسعا مع دول أخرى.

وأشار إلى أنّ الجسر الجوي ليس الجهد الجوي الوحيد، وإنما هناك جسر جوي آخر لتوصيل المساعدات إلى مطار العريش قبل دخولها إلى غزة، فضلًا عن الجسر البري الذي يعتمد على إيصال المساعدات بالشاحنات.

العاهل الأردني الملك عبدالله الجيش الأردني عمليات إنزال جوي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إطلاق عشرات الصواريخ على الجولان السوري المحتل ودوي صفارات الإنذار

فلسطين حرة.. طيار أمريكي يتضامن مع القضية بشكل مثير أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

حزب الله يستهدف كريات شمونة بالصواريخ

فظائع تحدث الآن في غزة.. أب يهرب بطفلته من المجاعة| تفاصيل

وصل بهم الأمر لطحن العلف.. أهالي غزة قريبون من مجاعة كبيرة

صحيفة: الديون المتعثرة في السعودية الأقل بين بنوك العالم

تغيير مذهل.. كيف يحارب الأمريكيون ارتفاع الأسعار والغلاء في أكبر اقتصاد بالعالم

صحف السعودية: مصر تستعد لطرح جديد باستثمارات كبيرة للمملكة.. ووفد إسرائيلي إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة الأسرى.. والقاهرة تقيم مخيماً للنازحين

ترشيحاتنا

العاهل الأردني يحذر من خطورة هجوم الإحتلال على رفح

جائزة ضخمة.. كم سيحصل الفائز من نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

الحكومة تعلن طرحا عالميا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

مبلغ خرافي لـ بطل كأس مصر بين الأهلي والزمالك .. إعلامي شهير يكشف

الجيش الإسرائيلي : لبنان يطلق عشرات الصواريخ على الجولان

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ