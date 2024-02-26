الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

استهدفت 11 موقعًا

قام الجيش الأردني بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله، وفق ما ذكرت وكالة عمون.

وبحسب وكالة عمون، فقد أكدّ مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، أنّ القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء اليوم الإثنين، أكبر عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة شملت 4 إنزالات.

وقال الحياري في تصريحات صحفية عقب انتهاء مهمة الإنزال، إنّ الإنزالات الأربع ضمت 3 طائرات أردنية وواحدة فرنسية، استهدفت 11 موقعًا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

وأضاف أنّ الجهود الأردنية مستمرة وعمليات الإنزال القادم ستشهد تعاونا موسعا مع دول أخرى.

وأشار إلى أنّ الجسر الجوي ليس الجهد الجوي الوحيد، وإنما هناك جسر جوي آخر لتوصيل المساعدات إلى مطار العريش قبل دخولها إلى غزة، فضلًا عن الجسر البري الذي يعتمد على إيصال المساعدات بالشاحنات.