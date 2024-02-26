عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: صفقة رأس الحكمة بداية لشيء مهم ولابد من خطوات حاسمة

الاعلامي أسامة كمال
الاعلامي أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن وسيلة إعلام نسبت له تصريحات لم يتحدث بها وأنه برئ من هذه التصريحات، مشددًا على أن حديثه عن صفقة "رأس الحكمة " كان خالي من أي مبالغات.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لا يفرق معه التعليقات البذيئة التي جاءت على هذا المنشور الذي حمل تصريحات لم يصرح بها، ولكن الذي يهتم به أن المواطنين يتم جذبهم إلى اليمين و إلى اليسار وهي التي تخلق حالة من البلبلة، مؤكدًا أننا نحتاج خطوات أخرى بعد صفقة رأس الحكمة وهذه قناعة الدولة والحكومة.


الاقتصاد المصري يمر بكبوة ولكن نعيش الفترة الحالية 

وأشار إلى أنها بداية لشئ مهم وجيد ولابد أن يتبع هذا الأمر خطوات اقتصادية حاسمة وسريعة، موضحًا أن البعض يروج أكاذيب في مرحلة حرجة جدًا من عمر الوطن، مشددًا على أن هذه الصفقة هي بداية لشيء جيد، الخطوات ليس به تراجع عن مسار الدولة، ونوه بأن الاقتصاد المصري يمر بكبوة ولكن نعيش الفترة الحالية حالة من تصحيح المسار، وبدأنا تجاوز هذه الكبوة في إطار مسار الدولة.

رأس الحكمة خطوات اقتصادية حاسمة الإقتصاد المصرى تصحيح المسار أسامة كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

ترشيحاتنا

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل

المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبـ.ـادة في غزة الأكثر وضوحا بتاريخ البشرية

أستاذ علوم تغذية يكشف عن آثار جانبية خطيرة لمشروبات الطاقة

أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

مكالمة أخيرة تكشف عن هوية خاطف فتاة الشروق واهتمام رئاسي بالواقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ