أسامة كمال: صفقة رأس الحكمة بداية لشيء مهم ولابد من خطوات حاسمة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن وسيلة إعلام نسبت له تصريحات لم يتحدث بها وأنه برئ من هذه التصريحات، مشددًا على أن حديثه عن صفقة "رأس الحكمة " كان خالي من أي مبالغات.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لا يفرق معه التعليقات البذيئة التي جاءت على هذا المنشور الذي حمل تصريحات لم يصرح بها، ولكن الذي يهتم به أن المواطنين يتم جذبهم إلى اليمين و إلى اليسار وهي التي تخلق حالة من البلبلة، مؤكدًا أننا نحتاج خطوات أخرى بعد صفقة رأس الحكمة وهذه قناعة الدولة والحكومة.



الاقتصاد المصري يمر بكبوة ولكن نعيش الفترة الحالية

وأشار إلى أنها بداية لشئ مهم وجيد ولابد أن يتبع هذا الأمر خطوات اقتصادية حاسمة وسريعة، موضحًا أن البعض يروج أكاذيب في مرحلة حرجة جدًا من عمر الوطن، مشددًا على أن هذه الصفقة هي بداية لشيء جيد، الخطوات ليس به تراجع عن مسار الدولة، ونوه بأن الاقتصاد المصري يمر بكبوة ولكن نعيش الفترة الحالية حالة من تصحيح المسار، وبدأنا تجاوز هذه الكبوة في إطار مسار الدولة.