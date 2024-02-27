بعد منع زوجته الزيارة عنه| معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر

تصدر الفنان حلمي بكر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، حول تصرفات زوجة حلمي بكر المزعجة و التي منعت عن الزيارة.

يعاني حلمي بكر من احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، مما أدى إلي تدهور حالته الصحية وعدم ممارسة الحياة بشكل كامل.

معلومات عن مرض حلمي بكر

يحدث احتباس السوائل أو الماء عندما يكون الجسم غير قادر على الحفاظ على مستويات السوائل، على سبيل المثال، قد تتسبب أمراض الكلى أو القلب والأوعية الدموية في احتفاظ الجسم بالسوائل، الأعراض الرئيسية هي التورم وعدم الراحة.

يساعد الجهاز الدوري والكلى والجهاز اللمفاوي والعوامل الهرمونية وأنظمة الجسم الأخرى في الحفاظ على مستويات صحية للسوائل. ومع ذلك، إذا ظهرت مشكلة في واحد أو أكثر من هذه الأنظمة، فقد يحدث احتباس السوائل - المعروف باسم الوذمة.

أعراض مرض حلمي بكر

تعتمد أعراض احتباس السوائل على المنطقة التي يؤثر عليها، وتشمل المناطق المشتركة أسفل الساقين واليدين والبطن والصدر.

في الأطراف والقدمين واليدين، تشمل الأعراض ما يلي:

تورم

تغيرات في لون البشرة

بشرة لامعة أو منتفخة

مناطق من الجلد تظل متعرجة عند دفعها بالإصبع، والمعروفة باسم الوذمة المنقرة

الأوجاع والحنان في الأطراف

تصلب في المفاصل

زيادة الوزن

يمكن أن يؤثر احتباس السوائل أيضًا على المناطق التالية:

الدماغ

يُعرف احتباس السوائل في الدماغ بالوذمة الدماغية، يمكن أن يسبب هذا أعراضًا تشمل القيء وعدم وضوح الرؤية والصداع وصعوبة التوازن، هذا يمكن أن يهدد الحياة.

الرئتين

يمكن أن تشير السوائل الزائدة في الرئتين، أو الوذمة الرئوية، إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب أو الجهاز التنفسي، تشمل الأعراض صعوبة التنفس والسعال وألم في الصدر والضعف، مما قد يؤثر على قدرة الرئتين على إمداد الجسم بالأكسجين.

المصدر: medicalnewstoday