مستشار الرئيس الفلسطيني: المجتمع الإسرائيلي لم ولن يكون كتلة سياسية فكرية واحدة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه عند تحليل الكيان الإسرائيلي نجد أنه لم يكن في يوم من الأيام كتلة سياسية وفكرية واحدة، ومؤكدًا أن المكون الإسرائيلي لا يمكن أن يكون شعبًا، فمثلًا الكاتب الإسرائيلي شلومو ساند المؤرخ المشهور كتب كتاب اسمه «اختراع الشعب اليهودي»، فيما معناه أنه لم يكن هناك شعب يهودي.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي من تجميع اليهود هو هدف استعماري، مشيرًا إلى أنه قبل السابع من أكتوبر كان الخلاف في المجتمع الإسرائيلي متفاقم، كان نتيناهو يعاني من إنشقاقات عنيفة في المجتمع بين معارضي سياساته ومؤيدين سياساته واليهودية الصهيونية وغير الصهيونية.

واستكمل: "مع الأحداث الجارية الآن في قطاع غزة تفاقمت الخلافات بشكل أكبر في المجتمع الإسرائيلي، والخلافات هنا تدور حول طريقة إدارة الحرب والصراع، فرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يهود أولمر، خرج بتصريحات تحدث فيها بشكل صريح عن الأهداف الحقيقية لنتنياهو من وراء هذه الحرب، وأكد أنها تتجاوز موضوع الأسرى وحماس".