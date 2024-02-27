«الأوقاف» تسلّم للهلال الأحمر 20 طنًا من المساعدات الغذائية لأهالي غزة.. صور

سلّمت وزارة الأوقاف المصرية 20 طن من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، مساء اليوم الثلاثاء 27/ 2/ 2024م للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا.

كما وصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 110 ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

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