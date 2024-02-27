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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناصر اللحام: حماس ستوافق على حكومة جديدة بعيدة عنها لإعمار غزة

غزة
غزة

أكد الدكتور ناصر اللحام، الباحث الفلسطيني، أنه كان من المفترض تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة الموقف منذ أول أيام الحرب، وتكون تليق بالوضع المأساوي بفلسطين، قائلا: "كل حكومة يجب أن تأخذ فرصة والنمطية في محاربة الحكومات غير مفيد، والنظام الفلسطيني رئاسي والذي يعين الحكومات هو الرئيس".

وأضاف "اللحام"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يعتقد أن حماس بعد الأشهر الخمسة لديهم توجه جديد ورؤية ويريدون حكومة تعيد أعمار غزة بضوء أخضر من حماس، في وجود حماس اجتماعيًا وسياسيًا ولكن الحكم له شئ أخر وله فواتيره، موضحًا أن نحتاج كفلسطينيين إلى التفكير جديدة وأن نحترف السياسة.

ونوه بأنهم يريدون بناء غزة من جديد وحماية وتربية عشرات الآلاف من الأطفال الأيتام، مؤكدًا أن حماس ستوافق على حكومة جديدة في غزة ستكون بعيدة عنها لإعمار غزة.

إبراهيم عيسى إعمار غزة القاهرة والناس برنامج حديث القاهرة تشكيل حكومة فلسطين

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