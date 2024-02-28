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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الأغذية العالمي»: ربع سكان غزة على بُعد خطوة واحدة من المجاعة

مجاعة بقطاع غزة
مجاعة بقطاع غزة

حذّر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، من مجاعة "وشيكة" في شمال قطاع غزة .. مشيرًا إلى أنه لم تتمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ 23 يناير في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو - في جلسة لمجلس الأمن الدولي حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة، يمثلون ربع السكان، أصبحوا على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.
وأعرب سكاو عن استعداد البرنامج للإسراع في توسيع نطاق العمليات وتكثيفها في حال التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مُجددًا التأكيد لمجلس الأمن الدولي أنه "ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة".
من جانبه، لفت راميش راجاسينجهام، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن هناك تفش وشيك للمجاعة "لا يمكن تجنّبه تقريبًا".

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