عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي في موقف حرج.. روسيا تكشف وضع القوات الأوكرانية على خط المواجهة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوضع على خط المواجهة كارثي بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والبيان الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول النشر المحتمل للقوات الفرنسية في أوكرانيا لن يكون له أي فائدة.

وأوضحت زخاروفا لراديو سبوتنيك، أن نظام كييف يواجه وضعا مؤسفا على خط المواجهة، ولن يساعده شيء، مشيرة إلى أنه كانت هناك حاجة إلى بعض الخطب الجريئة والقوية لتشجيع القوات الأوكرانية.

وأكدت زاخاروفا: "هل كان لتصريح ماكرون أي تأثير؟ الوضع عكس ذلك تماما".

بالإضافة إلى ذلك، قالت المتحدثه باسم الخارجية الروسية، إنه في أعقاب تصريحات ماكرون، استبعد الكثير من مسؤولي دول حلف الناتو إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لزعماء غربيين في باريس، يوم الاثنين، إنه لا يوجد إجماع بشأن النشر الرسمي لقوات برية في أوكرانيا، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال في المستقبل.

كييف في مأزق.. بريطانيا تكشف عن موعد الهجوم المقبل لقوات أوكرانيا

الناتو يكشف حقيقة نشر قوات للحلف في أوكرانيا

وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إيمانويل ماكرون فلاديمير زيلينسكي القوات الأوكرانية أوكرانيا حلف الناتو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

بعد التهديد الروسي وتوبيخ «ماكرون»|الناتو ينأى بنفسه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا

الناتو يكشف حقيقة نشر قوات للحلف في أوكرانيا

الناتو يبدأ مناورات عسكرية مضادة للغواصات وسط توترات وتحديات صعبة

أول تعليق من الناتو على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

بعد تصريحات ماكرون المثيرة.. الكرملين يتحدث عن "صراع مباشر حتمي" مع الناتو

رئيس بولندا: دول الناتو لم تتخذ قرارا بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

ترشيحاتنا

وزير المالية: إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد على التسويات عبر عملات البريكس المحلية

الجمعة 30 درجة.. مفاجآت في حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

زيلينسكي في موقف حرج.. روسيا تكشف وضع القوات الأوكرانية على خط المواجهة

الوسطاء بين حماس وإسرائيل يؤكدون: توقيع اتفاق التبادل قبل 10 مارس

العملات تستقر في بداية تعاملات اليوم 28-2-2024

فرض نفسه على كولر.. مهيب عبد الهادي يشيد بموقف كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ