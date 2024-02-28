زيلينسكي في موقف حرج.. روسيا تكشف وضع القوات الأوكرانية على خط المواجهة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوضع على خط المواجهة كارثي بالنسبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والبيان الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول النشر المحتمل للقوات الفرنسية في أوكرانيا لن يكون له أي فائدة.

وأوضحت زخاروفا لراديو سبوتنيك، أن نظام كييف يواجه وضعا مؤسفا على خط المواجهة، ولن يساعده شيء، مشيرة إلى أنه كانت هناك حاجة إلى بعض الخطب الجريئة والقوية لتشجيع القوات الأوكرانية.

وأكدت زاخاروفا: "هل كان لتصريح ماكرون أي تأثير؟ الوضع عكس ذلك تماما".

بالإضافة إلى ذلك، قالت المتحدثه باسم الخارجية الروسية، إنه في أعقاب تصريحات ماكرون، استبعد الكثير من مسؤولي دول حلف الناتو إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لزعماء غربيين في باريس، يوم الاثنين، إنه لا يوجد إجماع بشأن النشر الرسمي لقوات برية في أوكرانيا، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال في المستقبل.