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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فرصة مع انخفاض سعرها.. طريقة عمل صلصة أو معجون الطماطم وتخزينها

طريقة عمل صلصة او
طريقة عمل صلصة او معجون الطماطم وتخزينها

تنتشر الطماطم حاليا فى الأسواق كما تتميز بانخفاض سعرها، كما أنها تعتبر عنصرا أساسيا فى أغلب أصناف الطعام، لا تستغني عنها ربة المنزل لأعداد كل ما لذ وطاب لأسرتها، لذلك تقدم الشيف عزة العمدة طريقة سهلة لتقديم صلصة الطماطم أو معجون الطماطم، وأصناف طعام يمكن استخدام الطماطم فيها بهذه الطريقة، إليك طريقة بسيطة لعمل صلصة الطماطم أو معجون الطماطم:

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 المكونات لعمل صلصة الطماطم أو معجون الطماطم

1 كيلوغرام من الطماطم الناضجة
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم، مهروسة
2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
ملح حسب الذوق
فلفل أسود حسب الذوق
1 ملعقة صغيرة من السكر (اختياري)

الطريقة لعمل صلصة الطماطم أو معجون الطماطم

قومي بغلي الماء في وعاء كبير. قم بعمل شق صغير في قمة كل واحدة طماطم بواسطة سكينة، ثم ضعيها في الماء المغلي لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة. هذا سيساعد في تقشير الطماطم بسهولة.

قومي بوضع الطماطم في وعاء ماء بارد للتبريد. بعد ذلك، قشري الطماطم وازيلي البذور وقطعيها إلى قطع صغيرة.

في وعاء آخر، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس، وقلبيهما حتى يصبحان طريين وشفافين.

أضيفي قطع الطماطم إلى الوعاء، وقلبي المكونات معًا.

قد تحتاجين إلى تقليل الحرارة إلى درجة حرارة منخفضة وتغطية الوعاء وطهي المكونات لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر.

بعد أن تصبح الطماطم طرية وتتفتت بسهولة، قومي بإزالة الوعاء من النار واتركيه يبرد قليلاً.

استخدمي الخلاط الكهربائي أو الخلاط اليدوي لخلط المكونات حتى تحصلي على صلصة ناعمة ومتجانسة.

إذا كنت ترغبين في إضافة السكر لتقليل حموضة الطماطم، فيمكنك إضافة ملعقة صغيرة من السكر وتقليب الصلصة جيدًا.

يمكنك تذوق الصلصة وتعديل الملح والفلفل حسب الذوق.

بعد أن تبرد الصلصة تمامًا، يمكنك تخزينها في وعاء زجاجي محكم الإغلاق ووضعها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

 

استخدام صلصة الطماطم في العديد من الوصفات 

يمكن استخدام صلصة الطماطم في العديد من الوصفات مثل البيتزا والمعكرونة والصلصات الأخرى. يمكنك أيضًا تجميدهلعمل معجون الطماطم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قشّر الطماطم وازيلي البذور. قم بقطعها إلى قطع صغيرة.

سخّن مقلاة على نار متوسطة وأضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

أضف البصل المفروم والثوم المهروس إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.

أضف قطع الطماطم إلى المقلاة وقلبها مع البصل والثوم.

قلّب المكونات على نار متوسطة حتى تتفتت الطماطم وتصبح طرية.

اترك المكونات تبرد قليلاً، ثم قم بوضعها في خلاط كهربائي أو استخدم خلاط يدوي لخلطها حتى تصبح ناعمة.

إذا كان القوام قاسيا قليلاً، فيمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الزيت الزيتون أثناء الخلط.

قم بتحريك المعجون في المقلاة على نار منخفضة لمدة 15-20 دقيقة أخرى حتى يتجانس ويتكاثف قوامه.

اترك المعجون يبرد تمامًا، ثم قم بتخزينه في وعاء زجاجي محكم الإغلاق في الثلاجة للاستخدام المستقبلي.

معجون الطماطم يمكن استخدامه في العديد من الوصفات مثل الشوربات والصلصات والأطباق الإيطالية مثل الباستا والبيتزا.

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