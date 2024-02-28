احترس .. أسباب وعادات تسبب جفاف العيون عند الاستيقاظ

هناك عدة أسباب وعادات يمكن أن تسبب جفاف العيون عند الاستيقاظ. قد تشمل بعض هذه الأسباب، ما يلي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أسباب وعادات تسبب جفاف العيون عند الاستيقاظ

قلة الرطوبة في الغرفة: إذا كانت درجة الرطوبة في غرفة النوم منخفضة، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف العيون أثناء النوم. يمكن استخدام جهاز الترطيب لزيادة مستوى الرطوبة في الغرفة، أو وضع وعاء ماء بجوار السرير.

ارتفاع درجة الحرارة: إذا كانت درجة حرارة الغرفة مرتفعة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الماء من الجسم وبالتالي جفاف العيون. حاول ضبط درجة الحرارة في الغرفة بحيث تكون مريحة ومناسبة للنوم.

الاعتماد الزائد على التكييف أو التدفئة: استخدام أجهزة التكييف أو التدفئة لفترات طويلة قد يقلل من رطوبة الهواء في الغرفة ويسبب جفاف العيون. حاول استخدام جهاز ترطيب الهواء أو وضع وعاء ماء بجوار مصدر التكييف أو التدفئة.

قلة ترطيب العيون قبل النوم: إذا لم تقوم بترطيب عينيك قبل النوم، فقد تستيقظ بعيون جافة. قبل النوم، يمكنك استخدام قطرات العين المرطبة التي يوصي بها أطباء العيون.

استخدام الشاشات قبل النوم: العمل لفترات طويلة على الشاشات أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يمكن أن يجفف العيون. حاول الابتعاد عن الشاشات قبل النوم واعتمد على فترات استراحة للعينين أثناء استخدام الشاشات.

العوامل البيئية: بعض العوامل البيئية مثل الغبار أو التلوث يمكن أن تسبب جفاف العيون عند الاستيقاظ. حاول تنظيف المنطقة المحيطة بالسرير واستخدام وسائل لتنقية الهواء إذا كان هناك تلوث.

إذا استمر جفاف العين عند الاستيقاظ أو تزداد شدته، ينصح بزيارة طبيب العيون لتقييم الحالة وتقديم النصائح والعلاج المناسب.