مشهد مؤثر..طفل فلسطيني يروي معاناته والرئيس السيسي يصعد له المنصة ويقبل رأسه| فيديو

روى الطفل الفلسطيني عبد الله معاناته وما تعرض له في قطاع غزة، قائلًا: «كنا في تل هوى ونزحنا لمدرسة الوكالة، واحنا بنطبخ اترمى الصاروخ علينا ورجلي كانت هتتبتر.. ولكن روحت على مصر واتعالجت».

وعن ما يتمناه بعد شفائه، قال: «لما اتحسن هرجع على غزة تاني وهفتح لكم أبواب فلسطين على آخرها» متابعًا: «نفسي أحضن الرئيس السيسي وأقبله».

ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي رغبة الطفل الفلسطيني عبد الله، وتحرك الرئيس السيسي للصعود إلى منصة قادرون باختلاف وقام بتقبيل الطفل الفلسطيني وسلم عليه.

وطلب الطفل الفلسطيني عبدالله أن يقوم بالسلام على الرئيس السيسي وتوجيه الشكر له بعد تلقي الخدمة العلاجية في مصر بعد إصابته في أحداث غزة.

"قادرون باختلاف"

وانطلقت اليوم، الاربعاء 28 فبراير 2024، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

