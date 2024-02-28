شكر الرئيس على علاجه في مصر.. السيسي يلبي طلب طفل فلسطيني ويقبله

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي رغبة الطفل الفلسطيني عبد الله، وتحرك الرئيس السيسي لمنصة قادرون باختلاف وقام بتقبيله والسلام عليه .

وطلب الطفل الفلسطيني عبد الله أن يقوم بالسلام على الرئيس السيسي وتوجيه الشكر له بعد تلقي الخدمة العلاجية في مصر بعد إصابته في أحداث غزة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية