الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

قالت المهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: "صباح احتفالية قادرون باختلاف صباح ننتظره كل عام وينتظره معنا الملايين من الوطن العربي، حيث أصبح هذا اليوم شمسًا للطاقة الإيجابية والحب".



ووجهت “مبدى” رسالة شكر للرئيس السيسي، قائلة: “لقد قدمت الكثير والكثير لهذا البلد ولكن ما قدمته للأشخاص ذوي الإعاقة من إنجازات ومكتسبات سوف يجازيك الله عنه خير الجزاء.. فقد أنصفتهم وخرجت بهم من ظلمات التجاهل والإنكار لإثبات وجودهم وحصولهم على حقوقهم؛ لذا بالنيابة عن ملايين من القادرون باختلاف بنقول لحضرتك شكرًا”.



وانطلقت اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.