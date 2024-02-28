نفسي أحضن الرئيس.. الطفل الفلسطيني عبدالله: هرجع غزة تاني وهفتح لكم الأبواب

روى الطفل الفلسطيني عبد الله ما تعرض له في غزة، قائلًا: “كنا في تل هوى ونزحنا لمدرسة الوكالة، وإحنا بنطبخ اترمى الصاروخ علينا ورجلي كانت هتتبتر.. ولكن روحت على مصر واتعالجت”.



وعن ما يتمناه بعد شفائه، قال: “لما اتحسن هرجع على غزة تاني وهفتح لكم أبواب فلسطين على آخرها”، متابعًا:" نفسي أحضن الرئيس السيسي وأبوسه".



وانطلقت اليوم، الأربعاء 28 فبراير 2024، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.