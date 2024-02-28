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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع أعداد الشهداء|«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال تستهدف 3 منازل بمخيم النصيرات بغزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن أعداد الشهداء مازال في ارتفاع مستمر، خاصة أن الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية مازالت مستمرة على أحياء ومدن قطاع غزة بشكل عام، واليوم استهدفت هذه الطائرات 3 منازل في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين جراء هذه الغارات العنيفة والمتتالية التي طالت هذا المخيم.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تواصل قصفها وتدميرها وإطلاق القذائف والرصاص من الآليات المتوغلة في حي الزيتون، الذي يقع في المنطقة الشرقية لمدينة غزة.

وأشار إلى أن مدينة خان يونس، التي تقع في جنوب قطاع غزة، تشهد هي الأخرى توغلاً كبيرًا للآليات العسكرية الإسرائيلية، كما أن إسرائيل تحاول دائمًا عرقلة وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة واحتجازها لأيام وأسابيع ما يؤدي لفسد وتلف بعض الأغذية الموجودة في تلك المساعدات التي باتت لا تستطيع الوصول إلى شمال قطاع غزة ووادي غزة.

ولفت إلى أن الحرب التي تستخدمها إسرائيل مؤخرًا هي حرب الجوع ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة في شمال قطاع غزة، لكن الأوضاع في جنوب وادي غزة، التي بها النازحون الفلسطينيون هي أوضاع إنسانية أفضل من الشمال.

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