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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

العربي الناصري: مشاركة الرئيس السيسي باحتفالية قادرون تؤكد أنه أب لجميع المصريين

صدى البلد

أكد الدكتور محمد أبو العلا إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة يعكس اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ضمان حقوقهم والتأكيد علي أنهم شريك أساسي في الوطن، وأنه أب لجميع المصريين.

وأشار أبو العلا، إلي أن قادرون باختلاف حظوا باهتمام قوي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مشاركة أن الدولة المصرية قدمت العديد من الإنجازات "لذوي الهمم" وكفلت لهم حقوقا غير مسبوقة من خلال المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية وهو ما منحهم الأمل في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وهو ما يجعلنا جميعا نشعر بحالة من الفخر لما وصلوا إليه وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة".

وأوضح محمد أبو العلا، أن أصحاب ذوي الهمم والقدرات الخاصة يستحقون كل الاحترام والتقدير ويجب علينا أن نكون يدا واحدة لبناء مجتمع أكثر تضامنا و تسامحا من خلال دعم هذه الفعاليات التي تسعى لتعزيز قيم التضامن والتكافل في مجتمعنا والمساهمة في خلق بيئة مشجعة وداعمة من خلال إتاحة الفرص أمامهم بشكل يليق بكونهم أحد أهم مكونات الجمهورية الجديدة .


وأكد رئيس حزب العربى الناصرى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تهدف إلى تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم.. بداية من المستوي الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.

محمد أبو العلا الدكتور محمد ابو العلا قادرون باختلاف ذوي الاحتياجات الخاصة

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