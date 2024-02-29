ارتفاع درجات الحرارة "فخ".. الأرصاد تحذر من خطر الإصابة بنزلات البرد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان حديث من حالة الطقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وقالت على المواطنين ألا ينخدعوا بحالة الطقس التى تصل ذروتها يوم الجمعة، كما حذرت أيضًا المزارعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد ارتفاع فى درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الظواهر الجوية

لذلك من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

وتحت عنوان “تنويه هاااام”، قالت هيئة الأرصاد إنهه من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة حيث سوف تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

الأرصاد تحذر من خطر الإصابة بنزلات البرد

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يعقب هذا الارتفاع انخفاض فى درجات الحرارة؛ لذلك يجب عدم الإنخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد. كما يفضل عدم رى محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 مترا إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 18

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 22 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 15

رفح 23 16

رأس سدر 26 15

نخل 25 09

كاترين 15 04

الطور 25 14

طابا 24 16

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 22 12

السلوم 27 13

سيوة 26 11

رأس غارب 26 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

الشلاتين 28 17

حلايب 25 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 27 15

بني سويف 28 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 29 14

قنا 30 15

الأقصر 31 15

أسوان 30 16

الوادي الجديد 31 13

أبو سمبل 30 16