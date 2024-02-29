عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يصدر قرارا بتعيين معاون هندسى لنائب رئيس «المجتمعات العمرانية»

عاصم الجزار
عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بتعيين المهندس أحمد شوقى، معاونا هندسيا لشئون التنمية والتطوير، لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب الوزير.

وأوضح وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، تؤكد تمكين الشباب الأكفاء، وإعدادهم وتدريبهم لتحمل المسئولية، ودمجهم مع القيادات العليا، لاكتساب الخبرات المختلفة، لتولى المناصب القيادية مستقبلا، بعد صقل مهاراتهم، وتدريبهم على أعمال الإدارة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم فى دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والمشاركة الفعالة فى بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

ترشيحاتنا

الصحة تعلن تسجيل مصر أقل معدلات في الإصابة بالدرن

مسؤول أممي: الهجوم على رفح الفلسطينية سيلحق أضرارا كبيرة بالمدنيين

الرهائن وهجمات حزب الله.. وزير الدفاع الأمريكي يعقد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي

تصل لـ30.. الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع في الحرارة ذروتها هذا الموعد

بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني بمطار القاهرة

الحماية الاجتماعية على رأس جلسات الحوار الاقتصادي في ختام فعالياته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

غريبة ولافتة.. ميس حمدان تصدم متابعيها بأحدث إطلالاتها

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

فيديو

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ