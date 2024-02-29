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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: ضخ 3 آلاف طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو

صدى البلد

قال محافظ أسوان أشرف عطية إنه تم ضخ 3 آلاف طن سكر خلال الفترة الحالية ليتم توزيعها حتى بداية شهر رمضان الجاري بسعر 27 جنيهًا للكيلو.


وأضاف المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - أن ذلك يأتي بالتزامن مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان" على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوفير السلع المختلفة بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%. 


من جانبه..أوضح مدير عام التموين بالمحافظة خالد أبو القاسم بأنه بناءً على تعليمات المحافظ سيتم توزيع الكميات المخصصة للمحافظة بفروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن.


ولفت إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية، مؤكدًا أنه يتم التعاون مع الجهات المختلفة؛ لضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار بالأسواق المحلية.


وعلى صعيد آخر، تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية للموجة الـ22؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 


ففي مركز ومدينة أسوان، تم تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 47 حالة تعد بمساحة 22 ألفا و379 مترًا مربعًا، وتضمنت جهود الحملات الإزالة الفورية لـ16 حالة تعد بنطاق أحياء المدينة وإزالة 9 حالات تعد صادر لهم قرارات سابقة.

سكر

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