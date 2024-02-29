عدم قبول دعوى بطلان تشكيل مكتب نقابة المهندسين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام جابر محمد (مهندس) ضد نقيب المهندسين، التى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من استمرار اعتماد تشكيل هيئة مكتب النقابة في وجود كل من:

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لـ26 مايو المقبل.

نقابة المهندسين

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، أحداثًا مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة من نقيب المهندسين.