هوندا CRV eFCEV الهيدروجين 2025 | صور

كشفت شركة هوندا اليابانية عن إصدارها الجديد هوندا CRV eFCEV الهيدروجين موديل 2025 ، وتنتمي CRV eFCEV الجديدة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

هوندا CRV eFCEV الهيدروجين 2025

- محرك هوندا CRV eFCEV الهيدروجين :

هوندا CRV eFCEV الهيدروجين 2025

تحصل سيارة هوندا CRV eFCEV الهيدروجين موديل 2025 على قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 174 حصانا، ويصل عزم دورانها الى 310 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان غاز الهيدروجين المضغوط بها الى 4.3 كيلوجرام ، وذلك يمكنها من قطع مسافة تصل الى 435 كم/ساعة وبها بطاريات كهربائية تنتج قوة تصل الى 17.7 كيلووات/ساعة.

- مواصفات هوندا CRV eFCEV الهيدروجين موديل 2025 :

هوندا CRV eFCEV الهيدروجين 2025

تظهر سيارة هوندا CRV eFCEV الهيدروجين موديل 2025 بـ رفارف أمامية وصدادات مميزة، ، وبها باب خلفي باللون الأسود ، ومصابيح خلفية شفافة ، وجنوط معدنية سوداء مقاس 18، وبها أرضية سفلية مغلقة بالكامل لتحسين تدفق الهواء وتحسين الكفاءة ، ومقاعد أمامية مدفئة قابلة للتعديل كهربائياً، وبها نظام صوت Bose مكون من 12 مكبر صوت .

هوندا CRV eFCEV الهيدروجين 2025

بالإضافة الى ان سيارة هوندا CRV eFCEV الهيدروجين تضم أيضا ، نظام تحكم مناخي مزدوج المنطقة ، وعجلة قيادة مدفأة ، ولوحة شحن لاسلكية ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصه، ومجموعة عدادات الرقمية مقاس 10.2 بوصة، وبه نظام التوافق اللاسلكي مع ابل كار بلاي وأندرويد اوتو .