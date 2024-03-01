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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن استعدادها تسليم جثث ضحايا طائرة الأسرى الأوكرانيين

تحطم طائرة الأسرى
تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو مستعدة مستعدة لتسليم جثث ضحايا تحطم طائرة عسكرية إلى أوكرانيا.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الجمعة، إن الجانب الروسي مستعد لتسليم كييف رفات ضحايا إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين "إيل-76" في بيلجورود غربي روسيا.

وذكرت موسكالكوفا، في بيان: "جاهزون للتسليم وجهزنا كل ما يتعلق بهذه الإجراءات. يمكن تسليم الرفات وفقا للإجراءات المعمول بها".

وأضافت: "أجريت محادثات مع الجانب الأوكراني حول استعدادنا للتسليم، ونحن جاهزون لذلك".

وأشارت  موسكالكوفا إلى إنها على اتصال بمسؤولين أوكرانيين في شأن مسألة الجثث.

وتتهم موسكو كييف بإسقاط طائرة شحن عسكرية روسية  "إيل-76" فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا، مما أسفر عن مقتل 74 شخصا كانوا على متنها، من بينهم 65 جنديا أوكرانيا أسيرا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس. ولم تقدم موسكو أدلة على زعمها.

وأعلنت روسيا مقتل جميع الأسرى وطاقم الطائرة الروسي، واصفة الكارثة بجريمة إرهابية ارتكبتها قوات كييف التي كانت على علم تام بوجهة الطائرة وهوية من كانوا على متنها.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي أنها أسقطت الطائرة وشككت في رواية موسكو في شأن من كان على متن الطائرة وما حدث.

أوكرانيا تحطم طائرة عسكرية طائرة الأسرى الأوكرانيين طائرة شحن مقاطعة بيلجورود مفوضة حقوق الإنسان

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