أزمة قلبية وقرحة المعدة.. 7 أضرار لـ الإفراط في تناول المسكنات

أكد الدكتور طارق يوسف، أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب جامعة عين شمس أن الإفراط في تناول المسكنات يؤثر سلبيًا على الجهاز الهضمي ليس فقط المعدة والقولون أيضًا، متابعًا أنه يمكن حدوث نزيف شرجي وأنيميا غير مبررة بسبب الإفراط في تناول المسكنات.



قرحة المعدة

وأضاف “يوسف” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الإفراط في المسكنات يتسبب في تقرحات والتهابات المعدة، مشيرًا إلى أن الجرعات الكبيرة من المسكنات يمكن أن تسبب قصور في وظائف الكُلى.

وأشار الدكتور طارق يوسف، أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب جامعة عين شمس إلى أنه حديثًا أصبح هناك توجه عام متمثل في أن تناول المسكنات بجرعات كبيرة لفترات طويلة يسبب مشاكل في القلب بجانب رفع الضغط واحتباس المياه والأملاح في الجسم.