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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء: الإفراط في استخدام المسكنات من أسباب الإصابة بقرح الجهاز الهضمي​

المسكنات
المسكنات

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلي بخصوص الاستخدام الأمثل للدواء؛ حيث يعد الإفراط في استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.​

وأضافت هيئة الدواء ، أن الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) أحد أسباب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.​

وقد تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.​

وعقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات ومواد التصنيع الطبية، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وممثلين عن مختلف الجهات المعنية وشركات الأدوية المصرية والعالمية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مستجدات خطة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية حيث استمع الوزير إلى رؤية الشركات والخطط المستقبلية، مؤكدًا أن التعامل مع توفير احتياجات القطاع الصحي يعد بمثابة أمن استراتيجي للدولة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش سبل مساندة القطاع الصحي من خلال توفير موارد النقد الأجنبي لتوفير كافة الاحتياجات وفقًا لخطة تعامل مسبقة مع مثل هذه الظروف، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين هيئتي الشراء الموحد والدواء  وغرفة صناعة الأدوية وكذلك شركات الأدوية، لمواجهة أي مشكلات تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات الطبية.

وقال "عبدالغفار"، إن وزارة الصحة والسكان اطلعت خلال الاجتماع على عرض مفصل حول الالتزامات المٌنفذة وغير المنفذة في الفترة من  يونيو 2023 حتى يناير 2024، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة، المواد الخام ومواد التعبئة)، 

واطلع الوزير على نتائج الآليات المستقر عليها مع البنك المركزي لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية.

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