فى برج العرب الجديدة.. شاهد عمليات إزالة التعديات عن مساحة 168 فدانا

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 168 فدانا و11 قيراطا، وسهم، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم تنفيذها بدون سند من القانون.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات للبناء، وتعديات، وإشغالات، ومخالفات تغيير نشاط، بمدن العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وفي السياق ذاته، قام جهاز مدينة العلمين الجديدة بإزالة ٣٠ حالة إشغال على الأراضي تحت ولاية الجهاز، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز وبالتعاون مع إدارة الأمن و التنمية، وشرطة التعمير.

وفي القاهرة الجديدة، تم شن حملة على مخالفات البناء بالمدينة، أسفرت عن إزالة حوائط مخالفة لزيادة النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ٥١٤ البنفسج عمارات، كما تم إزالة سقفٍ بالكامل بمبنى قطعة أرض ٩١ قرنفل بالتجمع الأول، وإيقاف أعمال وإزالة مظلة أعلى سطح المبنى بالقطعة 273 عمارات النرجس، وإيقاف وإزالة الشروع في زيادة غرف سطح بالقطعة 292 نرجس2، وإيقاف مبانٍ مخالفة ببدروم مبنى بالقطعة رقم 370 نرجس1، وإيقاف الشروع بزيادة غرف سطح مبنى القطعة 14 نرجس2 بالتجمع الخامس، بجانب إزالة أعمدة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم ١٢٨ أندلس ٢/١وبناء مخالف بالتجمع الثالث.

وفي مدينة العبور، شدد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور،علي ضرورة تكثيف الحملات المتنوعة للقضاء على أشكال المخالفات والعشوائية بالمدينة، مضيفاً أنه تم تشكيل حملات موسعة على مختلف الأحياء برئاسة المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وقال رئيس جهاز العبور: أسفرت الحملات عن رصد مخالفة بالقطعة رقم 73 محلية 33 بالحى الثانى لاستخدام البدروم مخزن ومعرض ملابس، وتم التحفظ على المهمات ورفع عداد الكهرباء، ورصد مخالفة بوحدة سكنية بالدور الأرضى بالقطعة رقم 5 بلوك ٢٨٠٣٩ بالحى الثالث، لاستغلالها مكتب إداري، ورصد مخالفة بالقطعة رقم 1 بلوك ١٨٠١٤ بالحى التاسع، لاستغلال البدروم مخزن ملابس، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات بمقر الجهاز، ورصد مخالفة بالقطعة رقم 25 بلوك ٢٨٠٣١ بالحى الثالث، لاستغلال البدروم مخزن أدوات صحية، وتم التحفظ على المهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أسفرت الحملات أيضاً عن رصد مخالفة بنائية بالقطعة رقم 5 بلوك ١٦٠٥٤ بالحى الخامس، للشروع في زيادة بنائية بغرف السطح وتم تنفيذ إزالة فورية، ورصد مخالفة بنائية بالقطعة 8 بلوك ١٥٠٣٣ بالحى السابع، للشروع في زيادة بغرف السطح، وتم تنفيذ إزالة فورية.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنه تم استكمال أعمال الحملة بإزالة الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين بالطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وأحياء المدينة السكنية، والصناعية، كما استهدفت الحملات سور نادى العبور، والحى الأول، وشارع الشعراوي، والحى الثامن، وحي الشباب، والحى الثامن، والترفيهية، ومحيط محطة تموين سيارات الشباب.

