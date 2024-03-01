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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة بـ3 أطنان سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

خلال الحملة
خلال الحملة

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

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‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مباحث التموين ومراكز الشرطة، بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 3 أطنان من السلع التموينية المدعمة، قبل تهريبها إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير ٢٠ مخالفة أخرى للمخابز البلدية المدعمة، وذلك في حملة فجرية قامت بها إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين أبوصوير ومباحث التموين؛ بهدف ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، والتأكد من إنتاج المخابز البلدية لخبز مطابق للمواصفات وبالأوزان القانونية.

وكانت عبارة عن ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٤ محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر واحد لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية: 


رقم مباحث التموين - ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين -  ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

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