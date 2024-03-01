مدرس الفيزياء يكشف تفاصيل تنفيذ جريمة إنهاء حياة إيهاب أشرف (مفاجأة بالتحقيقات)

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل طفل طلبًا لفدية، في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، إلى محكمة الجنايات، المنعقدة بجلسة 20 مارس 2024، وذلك بعدَما انتهت تحقيقاتُها معَه، إلى ثبوت اتهامِه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته في الحصول على فدية من ذَويه.

تفاصيل التحقيقات

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة قتل يهاب أشرف، حيث توصلت من أقوال الشهود، إلى أن وراء ارتكابها، المتهم، والذي تبين أنه طالب جامعي، كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، وما أنْ علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ استدرج المجني عليه وقتله، وألقى جثمانه في إحدى الأراضي الزراعية، بعد شطره نصفيْن، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

وأقر المتهم تفصيًلا خلال التحقيقات، بكيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ، والتخطيط والإعداد لها، وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.