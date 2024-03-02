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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا يعد الخضار المطهى على البخار خيارا صحيا مثاليا؟.. رقم 2 مفاجأة

خضار مشوي
خضار مشوي

قال الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي ان الخضار المطهي على البخار يعتبر خيارًا صحيًا مثاليًا لعدة أسباب

وأوضح عويني من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد الأسباب التي تجعل الطهي على البخار أفضل. 

الحفاظ على العناصر الغذائية: عند طهي الخضار على البخار، يتم الحفاظ على العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. وذلك لأن طريقة البخار تقلل من فقدان العناصر الغذائية بشكل كبير مقارنة بالطهي بالماء أو القلي.

الحفاظ على النكهة الطبيعية: يتم الحفاظ على قيمة الخضار الغذائية ونكهتها عند طهيها على البخار. فالبخار يعمل على تسخين الخضار بلطف وبشكل متساوٍ، مما يساعد في الحفاظ على النكهة الطبيعية والقوام المناسب للخضار، بدون فقدان مكوناتها الغذائية الهامة.

الحد من استخدام الدهون: عند طهي الخضار على البخار، لا يحتاج إلى إضافة كميات كبيرة من الزيوت أو الدهون لتحسين النكهة أو القوام. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالخضار بشكل صحي دون زيادة السعرات الحرارية الناتجة عن الدهون المضافة.

تقليل فقدان الماء: عند طهي الخضار على البخار، يتم الحفاظ على محتوى الماء في الخضار بشكل أفضل. وهذا يساعد على الحفاظ على النضارة والرطوبة والمذاق الطبيعي للخضار.

سهولة التحضير: طهي الخضار على البخار يكون سريعًا وسهلاً. فقط تحتاج إلى وضع الخضار في سلة البخار وتسخين الماء حتى يتكون البخار. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك طهي مجموعة متنوعة من الخضار في نفس الوقت، مما يجعلها خيارًا ملائمًا للوجبات السريعة والمتوازنة.

مع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الاحتفاظ بتنوع وتوازن النظام الغذائي العام هو الأمر الأهم. يُنصح بتناول مجموعة متنوعة من الخضار، سواء كانت مطهية على البخار أو نيئة أو مطهية بأي طريقة أخرى، للحصول على فوائد غذائية متنوعة.

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