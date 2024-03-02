أخبار التعليم| أحد المتهمين حاول حرق نفسه.. قرارات عاجلة لجامعة عين شمس في واقعة المسروقات.. تأجيل امتحانات ودعم مادي.. نتائج الاجتماع الشهري لـ«القاهرة»

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



والد طالبة العريش: ابنتى لم تنه حياتها وسأتقدم ببلاغ للنائب العام

قال صلاح الزغبي والد الطالبة نيرة صلاح الطالبة بالفرقة الأولى بطب بيطري العريش وابنة قرية ميت طريف بدكرنس بمحافظة الدقهلية إن "ابنته كانت تمتاز بالأخلاق الحميدة والتفوق وأن علاقتها بزملائها وزميلاتها كانت على أفضل ما يكون باستثناء الفترة الأخيرة حيث نما إلى علمه أن هناك مشكله بينها وبين إحدى زميلاتها وأن الأخيرة هددتها".

أحد المتهمين حاول حرق نفسه.. قرارات عاجلة لجامعة عين شمس في واقعة المسروقات

أعلنت جامعة عين شمس، إحالة العاملين المضبوطين عن طريق رجال الأمن بالجامعة، في واقعة اتهامهما بمحاولة سلب ممتلكات من داخل الجامعة، إلى الشئون القانونية، مشددة في الوقت ذاتخ على احترامها التام لسيادة القانون.

تأجيل امتحانات ودعم مادي.. قرارات جديدة لمجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه الشهري

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

أول تصريح من رئيس عين شمس عن سرقة أجهزة من الجامعة..القصة كاملة

شهدت جامعة عين شمس واقعة سرقة خلال الأيام الماضية، حيث حاول أحد الإداريين التابعين لإدارة النقل والحركة بالجامعة إضرام النار في نفسه بعد القبض عليه من قبل أمن الجامعة لحوزته أجهزة حواسب آلية وطابعات أخذها "خلسة" من الجامعة دون وجه حق.

طه حسين والثقافة الغربية .. ندوة بـ آداب عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان "طه حسين والثقافة الغربية" ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميد الكلية الآداب ، وإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق محمود عبدالله أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس.

دار علوم القاهرة تفتح باب التماسات دور يناير لمرحلة الليسانس

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التماسات دور يناير لمرحلة الليسانس العليا لعام 2023-2024 .

ظواهر فلكية مميزة تزين سماء مصر خلال مارس.. تعرف عليها

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الأول من شهر مارس 2024، حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.