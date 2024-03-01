والد طالبة العريش: ابنتى لم تنه حياتها وسأتقدم ببلاغ للنائب العام

قال صلاح الزغبي والد الطالبه نيرة الطالبة بالفرقه الأولى بطب بيطرى العريش وابنة قرية ميت طريف بدكرنس بمحافظة الدقهلية" ان ابنته كانت تمتاز بالاخلاق الحميده والتفوق وان علاقتها بزملائها وزميلاتها كانت على افضل ما يكون باستثناء الفتره الاخيره نما اليه ان هناك مشكله بينها وبين احدى زميلاتهاوانها هددتها ".

وأضاف الأب قائلا ابنتي لم تنه حياتها بيدها؛ ابنتي تعرف الله وتعرف جيدا دينها وانه لن يصمت الا عندما يتاكد ان وفاة ابنته ليست فيها شبهه جنائيه ".

وأضاف انه لديه شكوك ربما ان أحدا تعمد أن يقضي على ابنته ولكنه يثق في الاجهزه الامنيه وسيقوم بتقديم طلب للمحامي العام لمعرفه الاسباب الحقيقية وراء وفاة ابنته نيرة فهو لبس لديه سوى نيرة وشقيقتها الكبرى نادية .

وأضاف الأب أن آخر اتصال بابنته كان قبل الواقعه بيوم حيث طلبت منه تحويل رصيد شحن لها وانه كان يقوم بارسال الاموال لها في الفتره التي تتواجد فيها به الجامعه عن طريق خدمة" فودافون كاش" وقال لابد ان اصل الى الحقيقه هل ابنتي كانت وفاتها طبيعيه ام فيها شبهة جنائية

وأكد زملاء وزميلات لها انه تم تهديدها وتصويرها داخل الحمام وانها لو كانت انتحرت بالحبه السامة لما ظلت تتألم لمدة خمسة أو ست ساعات وان لديهم شكوك و هناك من تعمد القضاء عليها وانهاء حياتها بهذه الطريقة.